В профсоюзе медиков раскритиковали Юлию Навальную за нападки на доктора Рошаля

«Нападки на доктора Рошаля недопустимы, потому что он пользуется непререкаемым авторитетом в мире», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель профсоюза медиков Анатолий Домников, комментируя критические заявления супруги блогера Алексея Навального Юлии в адрес Леонида Рошаля. Ранее доктор предложил создать международную группу врачей для изучения причин состояния Навального.

«Его идея просто замечательная. Я благодарен Рошалю за то, что он нащупал выход из существующего тупика, – сказал председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. – Сегодня существует большое число разрозненных фактов, касающихся болезни Навального, но никто никаких решений не предлагает».

«Мы видели, что на наше предложение о помощи в клинике «Шарите» не отреагировали. Немецкие специалисты неделю молчали, а потом эксперты министерства обороны Германии заявили об отравлении Навального «Новичком». Я напомню, что речь идет о боевом отравляющем веществе. А тут вдруг оно никого не убило», – отметил Домников.

По словам собеседника, в российской медицине в таких случаях создается врачебный консилиум. Специалисты собираются вместе и вырабатывают общее решение. А сейчас получается так, что российские специалисты говорят одно, а немецкие – другое. «Поэтому предложение Рошаля прекрасное. Надо создать совместную группу, найти общее решение и может быть помочь в лечении Навального», – сказал эксперт.

«Что касается нападок жены Навального и его соратников – они абсолютно недопустимыми. Леонид Михайлович обладает непререкаемым авторитетом в мире, поэтому заявление Юлии – это аморальный поступок. Такого нельзя делать», – подчеркнул Домников.

«Для всех медиков России доктор Рошаль – великий человек. Его усилия по освобождению заложников во время терактов в Беслане и на Дубровке вызывают бесконечное восхищение. Как можно такого бескорыстного человека в чем-то там обвинять? Для нас он если и не святой, то близок к этому», – заключил Анатолий Домников.

Ранее президент Национальной медицинской палаты России, доктор Леонид Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу для изучения причин состояния российского оппозиционера Алексея Навального.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате <...> для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, (чтобы) посмотреть основную причину состояния Навального», – сказал Леонид Рошаль.

По его словам, в Нацмедпалате рассчитывают на возможность совместно с Германией изучать природу отравления Навального. «Если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», – отметил Рошаль.

Супруга политика Алексея Навального Юлия критически отнеслась к инициативе Леонида Рошаля, заявив, что президент Национальной медицинской палаты России не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства», – написала Юлия Навальная в личном блоге в Instagram, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.