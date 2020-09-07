Синоптики предупредили о похолодании

Понедельник станет последним теплым днем в центре Европейской России до начала периода стремительного похолодания до 10-15 градусов к концу недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре Европейской России значительное изменение погоды. В понедельник будет теплый, даже жаркий воздух с юго-востока и солнца не будет. Теплынь. Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на 7-8. В понедельник 23-25 градусов, а потом уже 17-18 градусов, потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки. И все равно это значение остается выше нормы. Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Напомним, ранее в понедельник синоптики сообщили, что в Москве ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днем температура воздуха в городе составит 23–25 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 14 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с, местами порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

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