Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков Синоптики рассказали о погоде в столице 7 сентября 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 23–25 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 14 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с, местами порывами до 15 м/с, передает ТАСС. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 22–27 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов.

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