Историк оценил заявление Киева о том, что «украинцы дали России цивилизацию»

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как Трамп заставил Косово пойти на уступки Сербии

Лидеры Косово и Сербии были вынуждены сесть по разные стороны стола президента США White House/Global Look Press
Президент Трамп совершил совершенно немыслимое с дипломатической точки зрения – заставил Сербию и Косово подписать совместное соглашение. На какие уступки пришлось пойти и сербам, и косоварам, кто в большей степени выиграл от этих договоренностей, почему в них неожиданно оказался замешан Израиль – и как происходящее стоит воспринимать России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
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Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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       6 сентября 2020, 21:02
    Фото: Корецкий В.Б., Иванов К.К.,
    Савостюк О.М., Успенский Б.А.
    Текст: Алексей Нечаев

    «Русские строили Украину, а этнические украинцы строили и даже сейчас строят массу объектов в России. Это должно нас объединять, а не разъединять, как это делает Кулеба», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинцы принесли в Россию цивилизацию.

    «Кулеба действительно прав в том, что этнические украинцы осваивали многие земли России, включая Сибирь и Дальний Восток. Они ехали на вахты, создавали поселки. Но вся их деятельность велась в рамках единого государства», – рассказал историк и публицист Владимир Корнилов.

    «То есть, как это ни парадоксально, Кулеба прав. Но он должен был рассказать о том, как русские люди ехали на юг России, строили там города, поселки и осваивали дикие края. Мои русские предки осваивали дикую степь, которая сейчас называется Донбассом», – отметил собеседник.

    «Мы взаимно обогащали друг друга. Русские строили Украину, а этнические украинцы строили и даже сейчас строят массу объектов в России. И это должно нас объединять, а не разъединять, как это делает Кулеба», – подчеркнул историк.

    Корнилов также указал на тот факт, что некоторые современные историки пытаются доказать, будто бы древние украинцы окультурили не только Россию, но и весь мир, дав человечеству грамоту, демократию и прочее. «Хотя понятно, что это глупости», – добавил эксперт.

    «Также они не раз говорили, что церковные деятели Киево-Печерской лавры ездили в центральнорусские земли, куда приносили элементы своей культуры. Да, это факт. Но они не были украинцами. В тот же Киев Рюрики пришли из уже сформировавшегося Новгорода. Разве они не принесли с собой элементы своей культуры?», – риторически заметил Корнилов и добавил, что во взаимном обогащении друг друга «и была наша сила на протяжении веков».

    Что касается целей подобного заявления со стороны Кулебы, то оно было сказано в контексте обсуждения судебного процесса против Сибирского центра украинской культуры «Серый клин». По мнению главы МИД Украины, сам процесс является следствием того, что ФСБ России «не удалось получить контроль над «Серым клином».

    Но в реальности, как следует из материалов дела, в организации не публиковались отчеты об использовании имущества за 2016 и 2017 годы, не представлялась ежегодная информация о деятельности за 2017 год. Ко всему прочему, организация не соблюдает требований учредительных документов. Учет членов не велся, а в руководящий и контрольный органы избраны лица, не являющиеся членами организации. Также в организации не утверждаются годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс; устав не соответствует законодательству, отмечает омский портал БК-55.

    «Но посмотрите, что в это же время творится на Украине и чего не замечает Кулеба? Недавно в Херсоне спецслужбы захватили Татьяну Кузьмич, которая возглавляла общественную организацию «Русич». Они навешивают на нее чуть ли не шпионаж, будто бы преподаватель русского языка поставляла секретнейшие сведения российским специалистам. Но этого глава МИД Украины почему-то не замечает», – сказал Корнилов.

    «Украина внаглую захватывает лидеров русских организаций, пополняя, как они говорят, обменный фонд. Но при этом они пытаются найти несуществующие преследования этнических украинцев в России. Вот вам и пример двойных стандартов», – резюмировал Корнилов.

    Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы принесли цивилизацию на отдельные территории России, «строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику».

    По его словам, именно украинцы, а не русские, занимались развитием экономики в этих регионах, об этом стоит помнить как украинскому руководству, так и России. Какие именно регионы России развили украинцы вместо россиян, Кулеба не уточнил.

    Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда и как были придуманы «древние украинцы» и когда в целом возникли слова «Украина» и «украинец».

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