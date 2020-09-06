Глава МИД Украины: Украинцы принесли в Россию цивилизацию

Украинцы принесли цивилизацию на отдельные территории России, они занимались там строительством городов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Дорогие украинцы России, как бы вам сложно ни было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, возводили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации. Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику», – заявил Кулеба в интервью «Радио Свобода».

По его словам, именно украинцы, а не русские занимались развитием экономики в этих регионах, об этом стоит помнить как украинскому руководству, так и России.

Какие именно регионы России развили украинцы вместо россиян, Кулеба не уточнил.

Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обосновал украинские претензии на Кубань тем, что в гимне Украины есть строчка «от Сяна до Дона».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда и как были придуманы «древние украинцы»и когда в целом возникли слова «Украина» и «украинец».