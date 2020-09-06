Многотысячная толпа протестующих в Минске начала расходиться

Многотысячная толпа манифестантов, в очередной раз собравшаяся в воскресенье у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске и проведшая пару часов перед перегородившими ей путь усиленными нарядами милиции, начала постепенно расходиться.

Перед Дворцом Независимости на данный момент еще много людей, но еще больше манифестантов двинулись в обратную сторону. Люди скандируют: «Молодцы!». Чуть далее, на проспекте Независимости, уже восстановлено движение. Лишь у здания ГУМа дежурят порядка 20 силовиков, передает ТАСС.

Отмечается, что в самый разгар акции в Минске хлынул дождь, но тысячи людей, растянувшись на два с лишним километра вдоль проспекта Победителей, поначалу и не думали уходить.

Как и в прошлое воскресенье, никто из манифестантов не пытался вступить в перепалку с силовиками. Пока толпа стояла у резиденции под дождем, обстановка «в целом оставалась спокойной». Уже под самый конец акции силовики распылили перцовый газ. Что послужило причиной этого, пока не ясно.

При этом уточняется, что ОМОН задержал не менее двух десятков человек в районе резиденции президента Белоруссии.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур Белоруссии перекрыли дорогу демонстрантам у гостиницы «Минск», примерно в 400 метрах от площади Независимости. Также милиция установила заграждения на Октябрьской площади.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД