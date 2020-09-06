Шойгу обвинил НАТО в регулярной имитации авиаударов по России

Самолеты НАТО постоянно совершают полеты с имитацией нанесения авиаударов по российской территории, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», – заявил Шойгу в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он отметил, что недавно подобная ситуация наблюдалась в небе над Балтикой.

В начале сентября рядом с Крымом пролетели два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение. Самолеты подошли к российской границе из воздушного пространства Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина может стать плацдармом для ядерного удара США по России.