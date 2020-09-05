Шойгу вручил кубок Армейских игр команде России

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил кубок Армейских международных игр российской команде, победившей в общекомандном зачете, сообщают информационные агентства.

Как заявил Шойгу, «это является грандиозным и самым важным событием для любой армии, одержавшей победу в мирных условиях», среди команд «есть победители и нет проигравших». Благодаря прошедшим соревнованиям «появились новые друзья, новые мастера», сказал он.

Министр отметил, что встретились самые сильные, опытные и мужественные. Он поблагодарил представителей армий 32 стран, которые участвовали в состязаниях, передает РИА «Новости».

По совам Шойгу, по итогам 30 конкурсов «появилось дополнительно 30 лучших в своей профессии». Министр поблагодарил страны, принимавшие игры: Азербайджан, Армению, Узбекистан, Белоруссию и Россию. Также министр отметил работу судей, обеспечивающих тыловых служб и медиков. Он выразил надежду, что в 2021 году участников и принимающих стран «будет больше». Кроме того, глава военного ведомства надеется, что вырастет число тех, «кто никогда не поднимет оружие на того, с кем встречался и подружился на этих играх».

Шойгу сообщил, что в 2021 году в соревнованиях появится ряд новшеств, которые помогут усовершенствовать боевую подготовку, передает ТАСС.

Как подчеркнул министр, «несмотря на мнение скептиков, нынешние Игры прошли более чем успешно». Он напомнил, что Армейские международные игры – это, по сути, единственные соревнования в мире, которые удалось провести в условиях пандемии. Отдельно Шойгу похвалил новых участников – команды Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Намибии, Катара, Палестины и Гвинейской Республики.

Церемония закрытия Армейских международных игр в Подмосковье завершилась салютом в цветах государственного флага России. По данным Западного военного округа, в небо Подмосковья были выпущены более 50 видов фейерверков. Купола разрывов превысили диаметре 300 метров.

Напомним, главный судья Армейских международных игр Александр Ленцов назвал три причины успеха российских военных.