Киев отреагировал на российские санкции

Включение в российский санкционный список нескольких депутатов Рады – это «технологический прием», необходимый на фоне «скандальных событий» с блогером Алексеем Навальным, говорится в сообщении на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас этот «технологический прием» со стороны Российской Федерации применен на фоне ряда скандальных событий – прежде всего, безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и продолжительного политического кризиса в Белоруссии, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.

Россия таким способом пытается «защитить свои ситуационные интересы» и уменьшить «воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны», предположили в офисе украинского лидера.

В случае если санкции были введены в ответ на «принципиальные позиции» украинских политиков по вопросам территориальной целостности и принадлежности Крыма, то они не повлияют на ситуацию.

«По всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий», – подчеркнули в офисе Зеленского.

Если санкции направлены на то, чтобы повлиять на предстоящие на Украине местные выборы, то они также не повлияют на украинское «внутреннее политическое здоровье».

Напомним, в пятницу Россия ввела санкции против ряда украинских политиков: бывшего президента страны Петра Порошенко, солиста рок-группы «Океан Эльзы», бывшего лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, советника первого вице-премьера Степана Кубив, депутата Верховной рады Киры Рудик. Всего санкции были введены против 41 человека.