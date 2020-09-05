Трамп признал отсутствие у США доказательств «отравления» Навального

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести на Урал

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  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Трамп признал отсутствие у США доказательств «отравления» Навального

       5 сентября 2020, 01:33
    Фото: Anna Moneymaker/
    Consolidated News Photos/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не располагают никакими доказательствами «отравления» Алексея Навального и пока точно не знают, что произошло, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    «Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, это не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», – приводит ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос.

    «Я бы очень сильно разозлился, если бы оказалось, что так и есть (что российский блогер якобы был отравлен). Мы изучим данные и документы, потому что в течение следующих нескольких дней нам отправят много документов», – заявил президент США.

    Отвечая на вопрос о том, есть ли у США причины сомневаться в озвученной Берлином информации о произошедшем, Трамп сказал: «Нет. Я слышал, что [выводы] Германии были окончательными или почти окончательными. Мы не видели их. Нет. Я, безусловно, буду нормально воспринимать это. Они (Германия) хотят что-то сделать, они хотят принять меры», – сказал глава американской администрации.

    «Мы работаем в тесном контакте с многими странами по множеству разных вопросов», – добавил Трамп.

    Главу Белого дома попросили уточнить, как, с его точки зрения, следует действовать США и всему международному сообществу в свете оглашенных правительством Германии выводах о предполагаемом отравлении Навального. «Думаю, мы должны это очень серьезно рассмотреть, [чтобы понять], обстоит ли дело [действительно] так. Думаю, мы так и поступим», – ответил Трамп.

    Он также заявил, что никто (из американских президентов) ранее «не действовал жестче по отношению к России». При этом Трамп выразил мнение, что США и России удается ладить.

    «Я лажу почти со всеми странами», – заявил руководитель вашингтонской администрации. В связи с этим он поставил себе в заслугу разрядку напряженности в отношениях США и КНДР.

    Так, по словам Трампа, ситуация обстояла бы совершенно иным образом в случае победы на президентских выборах в США в 2016 году Хиллари Клинтон. По его прогнозу, между США и Северной Кореей вспыхнула бы в таком случае война. «Погибли бы многие миллионы людей», – заявил Трамп. Он также напомнил, что на днях при активном посредничестве США была заключена договоренность о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

    В пятницу замгоссекретаря США Стивен Биган обсудил с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

    Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

    При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

    Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

    Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев указал, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а утверждать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

    Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

    В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

    Напомним также, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе не поверили в отравление Навального Москвой.

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