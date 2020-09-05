Трамп признал отсутствие у США доказательств «отравления» Навального

Соединенные Штаты не располагают никакими доказательствами «отравления» Алексея Навального и пока точно не знают, что произошло, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я не знаю точно, что произошло. Я думаю, что это трагедия, это ужасно, это не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», – приводит ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос.

«Я бы очень сильно разозлился, если бы оказалось, что так и есть (что российский блогер якобы был отравлен). Мы изучим данные и документы, потому что в течение следующих нескольких дней нам отправят много документов», – заявил президент США.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у США причины сомневаться в озвученной Берлином информации о произошедшем, Трамп сказал: «Нет. Я слышал, что [выводы] Германии были окончательными или почти окончательными. Мы не видели их. Нет. Я, безусловно, буду нормально воспринимать это. Они (Германия) хотят что-то сделать, они хотят принять меры», – сказал глава американской администрации.

«Мы работаем в тесном контакте с многими странами по множеству разных вопросов», – добавил Трамп.

Главу Белого дома попросили уточнить, как, с его точки зрения, следует действовать США и всему международному сообществу в свете оглашенных правительством Германии выводах о предполагаемом отравлении Навального. «Думаю, мы должны это очень серьезно рассмотреть, [чтобы понять], обстоит ли дело [действительно] так. Думаю, мы так и поступим», – ответил Трамп.

Он также заявил, что никто (из американских президентов) ранее «не действовал жестче по отношению к России». При этом Трамп выразил мнение, что США и России удается ладить.

«Я лажу почти со всеми странами», – заявил руководитель вашингтонской администрации. В связи с этим он поставил себе в заслугу разрядку напряженности в отношениях США и КНДР.

Так, по словам Трампа, ситуация обстояла бы совершенно иным образом в случае победы на президентских выборах в США в 2016 году Хиллари Клинтон. По его прогнозу, между США и Северной Кореей вспыхнула бы в таком случае война. «Погибли бы многие миллионы людей», – заявил Трамп. Он также напомнил, что на днях при активном посредничестве США была заключена договоренность о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

В пятницу замгоссекретаря США Стивен Биган обсудил с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев указал, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а утверждать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Напомним также, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе не поверили в отравление Навального Москвой.

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