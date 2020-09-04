Замгоссекретаря США обсудил с послом России ситуацию с Навальным

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Замгоссекретаря Биган отметил нашу серьезную обеспокоенность относительно выводов властей Германии о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок», – говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, передает ТАСС.

«Замгоссекретаря призвал Россию в полной мере сотрудничать с расследованием этого нападения, которое ведет международное сообщество», – указала Ортэгус.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

в Белом доме заявили о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.