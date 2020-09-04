Украинская община отправила Зеленскому журнал о хорошей жизни украинцев в Крыму

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины журнал на украинском языке «Крим сьогодні» («Крым сегодня»), чтобы показать киевской власти сохранение украинского языка в республике и пресечь спекуляции на этот счет, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.

При поддержке главы Крыма Сергея Аксенова в июне этого года в республике начал выходить первый ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке «Крим сьогодні», передает РИА «Новости».

«Мы попросили наших друзей и коллег, которые проживают на территории Украины, отправить журнал «Крим сьогодні» в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы раз и навсегда властям Украины стало понятно, что украинский язык в Крыму сохраняется и развивается, и спекуляции на этот счет неуместны», – сказала Гридчина.

Она надеется, что украинская власть наконец-то поймет, что крымчане не ограничены в свободе слова.

По ее словам, ежедневно на Украине от украинских политиков звучат бурные заявления об «оккупации» и «планах реинтеграции» Крыма.

«И это все с учетом того, что среди их западных кураторов и среди украинских элит никто не верит в реальность подобного сценария. К сожалению, мировая общественность и украинские политики отрицают факт того, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, а также апеллируют к тому, что в Крыму регулярно притесняют украинцев и особенно угнетают развитие и функционирование украинского языка», – сказала Гридчина.

По ее словам, община не ждет ответа из офиса президента Украины, так как киевская власть умело игнорирует и не замечает то, что им не нравится.

«А развитие и сохранение украинского языка в Крыму им определенно не понравится, ведь это рушит сценарий их лжи о том, как в Крыму плохо живут украинцы», – сказала Гридчина.

Она отметила, что редакция заканчивает работу над вторым выпуском журнала, и планирует отправить следующий номер на Украину.

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров.

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в Крыму не считают актуальным делать статус полуострова предметом обсуждений. Он подчеркнул, что вопрос статуса Крыма на данный момент закрыт, и ни на одной мировой политической дискуссионной площадке его не обсуждают всерьез.