Джигурду выгнали из «Пусть говорят» после слов о невиновности Ефремова в ДТП

Шоумена Никиту Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят» во время обсуждений смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.

Джигурда пытался доказать невиновность Ефремова, утверждая, что актер не сидел за рулем автомобиля. Шоумен требовал, чтобы другие гости в студии молчали, и настаивал, что видео, на котором видно, как Ефремова выводят с водительского места сразу после аварии, является фейком, передает ФАН.

Кроме того, Джигурда сказал, что он руководитель департамента прав, свобод, законных интересов творческого сообщества. Он также заявил, что ведет отдельное расследование.

Ведущий шоу Дмитрий Борисов пытался остановить шоумена и попросил его выйти из студии.

«Ты участвуешь в травле великого актера. Я не уйду отсюда», – заявил Джигурда Борисову.

После этого ведущий извинился перед зрителями и попросил охрану вывести актера из студии.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.

Ранее Джигурда заявил о подлоге видео, которое считают одним из главных доказательств вины Михаила Ефремова в смертельном ДТП, и написал заявление в полицию на адвоката потерпевших.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова артист Никита Джигурда исполнил песню «про дурдом» и заявил, что актер не находился за рулем в момент аварии, потому что там был «человек в белых перчатках».