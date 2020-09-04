Зарубежные ученые подтвердили эффективность российской вакцины от COVID-19 «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию 4 сентября 2020, 15:07 Текст: Евгения Лобковская

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку выполнения рейсов в Россию до 30 сентября, а в Воронеж, Казань, Нижний Новгород – до 24 октября. Это произошло «в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», объясняется в сообщении агентства БелТА. Напомним, «Белавиа» 31 марта приостановила полеты в РФ до 30 апреля из-за пандемии. 27 июля Минтранс Белоруссии направил в Росавиацию письмо с предложением о взаимном возобновлении полетов. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия, а Черногория включила Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом.

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