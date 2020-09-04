Озвучен прогноз по запуску унифицированной ракеты «Союз-2» с Байконура и Восточного

Унифицированная ракета-носитель «Союз-2» для космодромов Байконур и Восточный может начать использоваться через два-три года, сообщил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов.

«Достаточно на Байконуре поменять наземную аппаратуру и запускать «восточную» (предназначенную для пуска с Восточного) ракету. (В ракете) можно ничего не переделывать», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

По его словам, пока заказа на такое оборудование нет. «Но за два-три года это реально сделать», – добавил он.

Напомним, в апреле Баранов заявил, что ракетно-космический центр «Прогресс» приостановил производство ракет-носителей «Союз-2» на период самоизоляции.

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