Погибшая сотрудница американского посольства в Киеве оказалась гражданкой США

Сотрудница посольства США в Киеве, найденная с проломленной головой около железной дороги в украинской столице и скончавшаяся в больнице, является американской гражданкой, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко опубликовал в Facebook ряд фотографий с железнодорожных путей и уточнил, что на них «несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы американского посольства – гражданки США».

Ранее начальник киевской полиции Андрей Крищенко отказался комментировать информацию о гражданстве умершей.

В свою очередь посольство США в Киеве подтвердило гибель своей сотрудницы. «Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», – говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter.

Напомним, по данным киевского управления национальной полиции Украины, сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.

По данным СМИ, погибшую звали Санвер Никаело, и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги.

При этом украинские правоохранители заявили, что пока не установили, было ли произошедшее несчастным случаем или злым умыслом.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.