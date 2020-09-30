По факту убийства сотрудницы посольства США в Киеве завели дело

Правоохранители возбудили дело по статье «умышленное убийство» после гибели сотрудницы американского посольства на Украине, сообщил глава нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«Дело заведено по статье «умышленное убийство». Сейчас полиция, судебно-медицинский эксперт, наша криминалистическая лаборатория осматривают место происшествия, осматривают тело этой женщины, вещи, проводятся первоочередные необходимые действия», – сказал он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, это стандартная процедура в таких случаях, передает РИА «Новости».

Крищенко добавил, что возле посольства задействовали дополнительные патрули полиции, однако охраной посольства занимается нацгвардия.

Напомним, по данным киевского управления национальной полиции Украины, сотрудницу посольства США избили в Киеве, она скончалась в больнице. В нападении подозревают мужчину, которому на вид 30-40 лет, его разыскивает полиция.

По данным СМИ, погибшую звали Санвер Никаело, и ее мог сбить поезд, когда она осуществляла пробежку возле железной дороги.

При этом украинские правоохранители заявили, что пока не установили, было ли произошедшее несчастным случаем или злым умыслом.