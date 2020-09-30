В Долине Славы Московской области прошла акция «Сад памяти»

Активисты Бессмертного полка в долине Славы на территории Можайского городского округа Московской области в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили аллею и установили памятный знак «Рубеж Победы» в честь сражавшихся здесь бойцов Красной Армии.

Активисты вместе с жителями ближайших деревень, юнармейцами и Волонтерами Победы высадили 60 саженцев молодых дубов. Посадка деревьев в Можайском городском округе дала старт проведению акции на территории Подмосковья. Аналогичные памятные знаки будут устанавливаться и в других населенных пунктах региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«30 сентября – особая дата в календаре Москвы и Московской области. В этот день началась оборона столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Битва за Москву длилась несколько месяцев и стала одним из ключевых событий, повлиявшей на ход Войны. Тысячи наших бойцов и мирных жителей были убиты или замучены нацистами. Многие города были захвачены, некоторые полностью разрушены. Сегодня мы находимся на одном из рубежей обороны столицы, в Долине Славы. Здесь в январе 1942 года враг был остановлен, именно Можайский район Московской области стал последним освобожденным районом области. Тысячи солдат навеки остались на можайской земле. Мы обязаны сохранить память о каждом солдате, офицере, партизане и жителе», – сказал руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, генеральный директор АНО «Мой выбор», член региональной дирекции Московской области по проведению в России Года памяти и славы Валерий Анисимов.

«Чтобы сохранить память о каждом, кто помогал приближать Победу на передовой и в тылу, мы запустили проект «Рубеж Победы», в котором расскажем о боевом и трудовом пути жителей районов Подмосковья в годы Войны и их вкладе в Великую Победу», – добавил он.

«Хотел бы поблагодарить движение «Бессмертный полк России» за эту прекрасную акцию. И за то, что стартует она именно на нашей святой можайской земле. Эта земля, Долина Славы, хранит в себе следы великих потрясений, жестоких сражений, героических подвигов наших дедов и прадедов. Я прошу молодежь, которая вместе с нами сегодня здесь присутствует: сохраняйте и передавайте память о Великом Подвиге нашего народа, не давайте никому переписывать историю. У нас святая земля, святая история, наши предки сделали для нас все, чтобы мы стояли на этом месте, на этой земле и могли таким образом почтить их память. И конечно здорово, что в год 75-летия мы не останавливаемся и продолжаем проводить такие памятные акции. Ведь пока мы помним – мы живем», – сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

«Хотел бы поблагодарить движение «Бессмертный полк России» за эту прекрасную акцию. И за то, что стартует она именно на нашей святой можайской земле. Эта земля, Долина Славы, хранит в себе следы великих потрясений, жестоких сражений, героических подвигов наших дедов и прадедов. Я прошу молодежь, которая вместе с нами сегодня здесь присутствует: сохраняйте и передавайте память о Великом Подвиге нашего народа, не давайте никому переписывать историю. У нас святая земля, святая история, наши предки сделали для нас все, чтобы мы стояли на этом месте, на этой земле и могли таким образом почтить их память. И конечно здорово, что в год 75-летия мы не останавливаемся и продолжаем проводить такие памятные акции. Ведь пока мы помним – мы живем», – сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Позже в администрации городского округа прошло торжественное вручение игр о Великой Отечественной войне. Руководитель штаба Бессмертного полка России в МО передал директорам образовательных комплексов округа, в которые входят 23 школы, игры-викторины «Великая Отечественная война: серия 1941-1942». Игра разработана и произведена российскими специалистами Лаборатории дополненной реальности ARLab.me по заказу АНО Центра «Без ограничений» на средства Фонда президентских грантов.

Можайск был освобожден 20 января 1942 года.