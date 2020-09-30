В Долине Славы Московской области прошла акция «Сад памяти»

Взгляд
30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
Разделы

Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
Перейти в раздел…

Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
Reuters
Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 11 комментариев

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Перейти в раздел…

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?
  • Да

  • Нет
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Несколько школ в Волгоградской области и Якутии закрыли на карантин из-за коронавируса
    Армения: Азербайджан передал Турции командование операцией ВВС в Карабахе Захарова назвала цель России в Карабахе Киев предположил «человеческий фактор» в качестве причин авиакатастрофы Ан-26 Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди
    Азербайджан заявил о применении Арменией комплексов «Точка-У» Путин жестко потребовал декриминализации лесного комплекса Мантуров: Россия проехала историю с «Новичком» Водонаева предложила способ тушения лесных пожаров
    Алиев выдвинул условие для прекращения боев в Карабахе Горбачев рассказал, как выглядел бы мир при сохранении СССР Соратник Зеленского предложил переименовать Россию Умер создатель поросенка Фунтика

    Главная тема


    Трамп заставил Байдена трястись и запинаться

    жестокое убийство


    Сотрудницу посольства США в Киеве забили до смерти

    «прекрасная формулировка»


    Украина придумала оригинальный способ обращения к Лукашенко

    борьба с COVID-19


    В московском метро начались полицейские проверки соблюдения масочного режима

    Видео

    остроты Батьки


    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    конфликт в закавказье


    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    Покупательная способность


    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    учения «Кавказ-2020»


    Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

    операция «Тайфун»


    Тимур Шерзад: Почему Красной армии удалось отстоять Москву

    дело Навального


    Андрей Веселов: Как «Новичок» рождает цензуру

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?

    В Долине Славы Московской области прошла акция «Сад памяти»

    30 сентября 2020, 18:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Активисты Бессмертного полка в долине Славы на территории Можайского городского округа Московской области в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили аллею и установили памятный знак «Рубеж Победы» в честь сражавшихся здесь бойцов Красной Армии.

    Активисты вместе с жителями ближайших деревень, юнармейцами и Волонтерами Победы высадили 60 саженцев молодых дубов. Посадка деревьев в Можайском городском округе дала старт проведению акции на территории Подмосковья. Аналогичные памятные знаки будут устанавливаться и в других населенных пунктах региона, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  

    «30 сентября – особая дата в календаре Москвы и Московской области. В этот день началась оборона столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Битва за Москву длилась несколько месяцев и стала одним из ключевых событий, повлиявшей на ход Войны. Тысячи наших бойцов и мирных жителей были убиты или замучены нацистами. Многие города были захвачены, некоторые полностью разрушены. Сегодня мы находимся на одном из рубежей обороны столицы, в Долине Славы. Здесь в январе 1942 года враг был остановлен, именно Можайский район Московской области стал последним освобожденным районом области. Тысячи солдат навеки остались на можайской земле. Мы обязаны сохранить память о каждом солдате, офицере, партизане и жителе», – сказал руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, генеральный директор АНО «Мой выбор», член региональной дирекции Московской области по проведению в России Года памяти и славы Валерий Анисимов.

    «Чтобы сохранить память о каждом, кто помогал приближать Победу на передовой и в тылу, мы запустили проект «Рубеж Победы», в котором расскажем о боевом и трудовом пути жителей районов Подмосковья в годы Войны и их вкладе в Великую Победу», – добавил он.

    «Хотел бы поблагодарить движение «Бессмертный полк России» за эту прекрасную акцию. И за то, что стартует она именно на нашей святой можайской земле. Эта земля, Долина Славы, хранит в себе следы великих потрясений, жестоких сражений, героических подвигов наших дедов и прадедов. Я прошу молодежь, которая вместе с нами сегодня здесь присутствует: сохраняйте и передавайте память о Великом Подвиге нашего народа, не давайте никому переписывать историю. У нас святая земля, святая история, наши предки сделали для нас все, чтобы мы стояли на этом месте, на этой земле и могли таким образом почтить их память. И конечно здорово, что в год 75-летия мы не останавливаемся и продолжаем проводить такие памятные акции. Ведь пока мы помним – мы живем», – сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

    «Хотел бы поблагодарить движение «Бессмертный полк России» за эту прекрасную акцию. И за то, что стартует она именно на нашей святой можайской земле. Эта земля, Долина Славы, хранит в себе следы великих потрясений, жестоких сражений, героических подвигов наших дедов и прадедов. Я прошу молодежь, которая вместе с нами сегодня здесь присутствует: сохраняйте и передавайте память о Великом Подвиге нашего народа, не давайте никому переписывать историю. У нас святая земля, святая история, наши предки сделали для нас все, чтобы мы стояли на этом месте, на этой земле и могли таким образом почтить их память. И конечно здорово, что в год 75-летия мы не останавливаемся и продолжаем проводить такие памятные акции. Ведь пока мы помним – мы живем», – сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

    Позже в администрации городского округа прошло торжественное вручение игр о Великой Отечественной войне. Руководитель штаба Бессмертного полка России в МО передал директорам образовательных комплексов округа, в которые входят 23 школы, игры-викторины «Великая Отечественная война: серия 1941-1942». Игра разработана и произведена российскими специалистами Лаборатории дополненной реальности ARLab.me по заказу АНО Центра «Без ограничений» на средства Фонда президентских грантов.

    Можайск был освобожден 20 января 1942 года.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •