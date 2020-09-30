Генерал рассказал, как Россия восстановила боеготовность сирийской армии США ввели новые санкции против Сирии 30 сентября 2020, 17:24 Текст: Елизавета Булкина

США ввели санкции в отношении шести граждан Сирии и 13 сирийских организаций, также в санкционный список попало министерство туризма страны, говорится в сообщении американского минфина. Под санкции попали жители Дамаска, Тартуса и Латакии. Кроме них в санкционный список были добавлены 13 организаций, в том числе министерство туризма Сирии, а также несколько строительных компаний, компания, которая предоставляет услуги размещения, Syrian Hotel Management LLC и ее директор, передает РИА «Новости». В августе Вашингтон ввел новые санкции в отношении граждан Сирийской арабской республики.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях