В общественном транспорте Петербурга ужесточили масочный режим

С 1 октября в общественном транспорте Петербурга ужесточат масочный режим, пассажиров без масок перестанут пускать в метро и в салоны наземного транспорта, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту со ссылкой на председателя комитета Кирилла Полякова.

«Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортного комплекса Санкт-Петербурга и в салоны транспортных средств. Контроль за соблюдением усиленного масочного режима на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии», – цитирует Полякова ТАСС.

В пресс-службе комитета объяснили, что меры вводятся для сдерживания коронавирусной инфекции. Пассажирам общественного транспорта, в том числе метро, а также пассажирам такси и машин каршеринга также нужно будет пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Кроме того, носить маски обязательно на станциях метро, остановках, и в вестибюлях.

Те же требования относятся и к сотрудникам транспортных предприятий, включая водителей, контролеров, кондукторов и других работников.

«Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие масочный режим, будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – подчеркнул Поляков.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлен 8481 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,176 млн случаев заболевания. В Петербурге за последние сутки зафиксировано 276 случаев коронавируса.