РФС отказался вводить дополнительные ограничения на стадионах

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на данный момент не видит необходимости введения дополнительных ограничений на стадионах.

«Что касается проведения матчей с болельщиками, решение принимают власти регионов. На данный момент мы не видим необходимости введения дополнительных ограничений. Это мое мнение, оно не изменилось. Стадионы – это большие пространства, открытый воздух. При соблюдении всех мер посещение матчей не является опасным и не ухудшает эпидемиологическую ситуацию в регионе», – передает РИА «Новости» слова Дюкова.

По его словам, РФС не видят причин для приостановки национального чемпионата на фоне динамики распространения коронавируса.

«Что касается текущей ситуации мы видим, что она в динамике, и сейчас динамика негативная. Мы видим, что ситуация становится более сложной. Безусловно, мы отслеживаем. Пока на данный момент не хочу вдаваться в детали и разбирать то, что происходит с точки зрения вирусологии и так далее. Мы на данный момент исходим из того, что до Нового года и РПЛ, и другие лиги смогут провести те матчи, которые были запланированы. Мы пока не видим серьезных предпосылок для того, чтобы рассматривать вопрос о приостановлении чемпионата», – сказал Дюков.

«Да, октябрь будет непростым, стоит ждать нового пика. Но дальше тот рост в течение месяца прекратиться, и дальше мы видим снижением количества случаев. То количество, которое есть, не является критичным. Что касается клубов, у нас есть знания и определенный опыт, который был наработан летом. Если посмотрим на новые случаи, то они касаются новичков, в частности «Ротор». Летом было достаточно много недовольных, но сейчас все понимают, что, если соблюдать регламент, можно избежать большого количества заболевших», – отметил глава РФС.