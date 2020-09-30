Оценено влияние коронавируса на призывную компанию

Осенняя призывная кампания 2020 года под воздействием коронавируса будет опираться на регионы российского Севера, поскольку необходимо выполнить план, поставленный государством, заявил замглавы общественной организации «Комитет солдатских матерей России» по защите прав призывников Андрей Курочкин.

Призывная кампания стартует с 1 октября. Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах страны, в армию планируется набрать128 тыс. призывников, сообщал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он отмечал, что призыв также будет затрагивать «отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним», из которых весной не набирали призывников.

Курочкин заявил радио Sputnik, что за эти регионы взялись, поскольку нужно выполнять план.

«Почему сейчас взялись за эти регионы, потому что очень сильно не выполнялся план из-за коронавируса, прошлый призыв полтора-два месяца военкоматы в принципе не работали или работали плохо, то есть задачи, поставленные государством, не выполнялись», – указал он.

По его мнению, фактор коронавируса не сильно повлияет на стремление молодых людей идти в армию или, наоборот, нежелание попасть туда.

«Коронавирус добавит тревожности, но боятся не коронавируса, дедовщины, произвола. Мы ежедневно получаем звонки, сообщения, письма, когда измываются, вымогают деньги. В любом случае призывник попадет в военкомат, где толпы людей, если он годен, попадет в распределительный пункт и в казарму, где есть множество больных», – добавил Курочкин.

Он пояснил, что больных призывников считают временно нетрудоспособными, из-за этого откладывается их призыв в армию.

«Призывника даже с ОРВИ на две недели изолируют от общества, потом он подлежит призыву, это не влияет на решение призывной комиссии. Другое дело, что состояние здоровья может ухудшиться – если это коронавирус, могут быть проблемы с легкими, это повод для обследования. По статистике заболеваний с легкими стало больше за последнее время», – указал собеседник радиостанции.

Предсказать, как будет распространяться заболевание, невозможно, добавил Курочкин. Есть много войсковых частей, военных университетов, в которых есть сотни инфицированных коронавирусом, потому «повод для переживаний есть».