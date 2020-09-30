Генерал рассказал, как Россия восстановила боеготовность сирийской армии

Российские военные инструкторы восстановили управляемость Сирийской арабской армии (САА) и реорганизовали элитное подразделение «Сила тигров», сообщил бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон (2016 год) генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.

«Именно Россия приложила колоссальные усилия к реорганизации и оснащению сирийской армии, благодаря российским военным специалистам восстановлены управляемость сирийской армии, значительно повышен профессионализм командного состава, формирования САА обрели способность к автономным действиям», – передает РИА «Новости» слова Чваркова.

По его словам, за прошедшее время САА «показала, что способна решать задачи по обороне страны».

«Во многом благодаря усилиям России сформированы, обучены и оснащены 4-й и 5-й корпуса сирийской армии, реорганизовано элитное подразделение САА «Сила тигров», которое увенчало себя целым рядом существенных побед в конфликте над террористами», – отметил Чварков.

По его оценке, именно благодаря усилиям России восстановлена территориальная целостность Сирии, сохранен суверенитет, запущен политический процесс.

«Власть Башара Асада устояла в борьбе с террористической угрозой, а еще совсем недавно это казалось полной утопией», – сказал Чварков.

Ранее во вторник Чварков заявил, что США пришли в Сирию надолго, они создают новые опорные пункты.

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