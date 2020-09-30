Российский генерал усомнился в выводе американского контингента из Сирии

США пришли в Сирию надолго, они создают новые опорные пункты на востоке страны, заявил бывший начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (2016 год) генерал-лейтенант в отставке Сергей Чварков.

«О маргинальных интересах США свидетельствует заключение сделки с американской компанией Delta Crescent Energy LLC с Сирийским демократическим советом о разработке трех месторождений – Румейлан, Телль Хамис и Телль Брак в северо-восточной Сирии – и строительстве нефтеперерабатывающего завода в Заевфратье. Эта сделка с курдами по добыче нефти была в оперативном порядке ратифицирована правительством США, что является очевидным свидетельством того, что США в Сирии надолго», – передает РИА «Новости» слова Чваркова.

«А все заявления о выводе американского контингента из Сирии, так же как и из Афганистана, трансформируются в бесконечную временную последовательность отговорок, препятствующих реальным действиям», – добавил Чварков.

По его словам, «заявления США о выводе контингента как-то не вяжутся с созданием новых опорных пунктов на востоке Сирии и наращиванием инфраструктуры в Эт-Танфе на юге».

Напомним, США заявили, что одержали победу над террористической организацией «Исламское государство*». После этого американские военные захватили сирийские нефтяные месторождения.

В совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном Минобороны утверждалось, что вместо вывода подразделений США продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке.

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