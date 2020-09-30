Абхазия и Южная Осетия посоветовали НАТО смириться с их независимостью

МИД Абхазии и глава парламентского комитета Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев прокомментировали призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к России о прекращении признания независимости республик.

Столтенберг призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, которые, по его словам, «являются частью Грузии в международно признанных границах», передает ТАСС.

МИД Абхазии заявил, что слова Столтенберга «не могут являться руководством к действию» ни для Абхазии, ни для России. Столтенберг не может «изменить ни политический статус Абхазии, ни абхазо-российское стратегическое партнерство», передает РИА «Новости».

Абхазия возмущена откровенным поощрением военных амбиций Грузии. По мнению министерства, НАТО «либо закрывает глаза на происходящее сегодня на Южном Кавказе, либо сознательно играет на обострение ситуации».

МИД считает, что встреча Столтенберга с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией призвана зафиксировать поддержку правящей в Грузии партии перед выборами.

Дриаев подчеркнул, что НАТО «откровенно игнорирует сложившиеся в регионе реалии и периодически блещет подобными заявлениями». Он отметил, что «уже 30 лет Южная Осетия является суверенным государством, независимость которого 12 лет назад первой признала Россия, и это необратимый процесс». Дриаев подчеркнул «десятилетия борьбы» Южной Осетии «за независимость», с которой «странам альянса пора бы смириться».

Он указал, что Россия «стала гарантом безопасности и стабильности, и на подобные призывы НАТО никогда не согласится». По его словам, «Россия построила свои военные базы не для того, чтобы по первому призыву Столтенберга выводить войска из республик, а для мира и свободы граждан».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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