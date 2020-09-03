Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет

Истребитель МиГ-31 вылетал на перехват над Баренцевым морем патрульного самолета Orion Военно-воздушных сил Норвегии, направлявшегося к границе России. В результате норвежский самолет развернулся в противоположную сторону, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

По данным военных, 3 сентября российские РЛС засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», – передает ТАСС сообщение НЦУО.

Как уточнили в Центре, после разворота норвежского самолета от границы Российской Федерации МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Военные подчеркнули, что весь полет российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Нарушения госграницы России не допущено.

Напомним, во вторник в НЦУО сообщили, что российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота вылетал на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.

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