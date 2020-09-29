Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о принятии со вторника симметричных ограничительных мер в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на санкции, введенные этими государствами против Минска. Об этом сообщил белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», – приводит его слова БелТА.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что в Минске составили свои санкционные списки по Латвии, Литве и Эстонии. В них внесены примерно по 100 чиновников каждой из этих стран, которым запрещен въезд в Белоруссию.

31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента страны Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур. 25 сентября страны Балтии расширили список санкций до 100 должностных лиц.

Напомним, ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии. Между тем Польша заявила о намерении ввести ограничительные меры в отношении Минска в обход Евросоюза.