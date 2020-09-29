Названы сроки развертывания новой российской спутниковой системы связи

Развертывание российской спутниковой группировки связи «Гонец» нового поколения начнется в 2025 году, сообщил гендиректор компании-оператора «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

«Сейчас мы думаем над новым поколением системы, которое планируем запускать в строй с 2025 года. Условно его можно назвать «Гонец-2.0». Эскизный проект формируем вместе с (предприятием) «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» и другими партнерами», – передает РИА «Новости» слова Черенкова в свежем номере журнала «Русский космос», выпускаемого «Роскосмосом».

Напомним, в мае проектирование спутниковой системы «Гонец» нового поколения началось в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД