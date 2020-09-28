Суд прекратил дело в отношении осужденного за нападение на полицейского экс-сотрудника ГП

Московский городской суд отменил приговор и прекратил уголовное дело в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, осужденного за применение насилия в отношении полицейского в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор Дорогомиловского районного суда Москвы в отношении Игоря Мыльникова, на основании ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тыс. рублей», – сообщил источник ТАСС.

11 августа Дорогомиловский суд признал Мыльникова виновным в применении насилия в отношении полицейского и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Суд рассмотрел дело Мыльникова в особом порядке в связи с признанием им вины. В начале заседания его адвокат настаивал на прекращении уголовного дела в отношении Мыльникова, однако суд отклонил просьбу защитника.

Мыльникову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни»).

Напомним, 1 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры по факту применения им насилия в отношении полицейского в Москве.