В Сирии взорвалась заминированная машина, погибли двое детей

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни двух детей и пятерых взрослых, происшествие случилось в городе рас-эль-Айн, сообщают информационные агентства.

«Семь человек погибли, в том числе два ребенка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентства SANA.

Рас-эль-Айн находится на севере Хасеке, он контролируется турецкой армией и лояльных им сирийским подразделениям.

18 августа в Сирии произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-майор ВС России Вячеслав Гладких, сообщали СМИ. Тогда ранения также получили три других военнослужащих.