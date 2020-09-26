Зеленский остановил полеты всех Ан-26

Украинский президент Владимир Зеленский поручил приостановить полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который разбился в Харьковской области, об этом сообщил замглавы офиса главы государства Олег Татаров.

«Также по поручению президента будут проанализированы все остальные случаи, которые происходили в нашей стране. Правоохранительные органы инициируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием преступлений, совершаемых в сфере обороны и связанных с закупкой и обслуживанием военной техники», – уточнил Татаров, передает «Украина 24».

В пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета. Они находятся в тяжелом состоянии.