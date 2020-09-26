Генштаб заявил об отсутствии в учениях «Кавказ – 2020» связанного с Украиной подтекста

Стратегические учения «Кавказ – 2020» носят плановый характер и не содержат никакого связанного с Украиной «подтекста», заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов указал, что об учениях объявили в декабре 2019 года, были проведены соответствующие тренировки, внезапная проверка «с целью подготовки к этим учениям, сами учения», передает RT.

«Какого-то подтекста насчет Украины – его просто не существует. Мы в ходе этих учений осуществили геополитическую нарезку, создали условное государство на нашей территории, в России. И боевые действия осуществляли войска этих сторон, восточные и северные, не привязываясь к какому-то приграничному государству», – сказал он.

Генерал пояснил, что российская армия проводит подобные учения каждый год, чередуя места проведения.

«Это запад, восток, центр или юг. Вот в этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям», – отметил Герасимов.

Учения «Кавказ-2020» начались в понедельник, в них принимает участие более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказывали о поставленных перед участниками маневров задачах.