В КС оппозиции Белоруссии назвали Путина «человеком с железобетонной хваткой»

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как «очень сильного лидера» и человека «с железобетонной хваткой».

Оппозиционер отметил, что у него есть много вопросов насчет того, «почему Москва живет не как остальная Россия». Однако Путина он считает «грамотным управленцем и сильным политиком», передает РИА «Новости».

«Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной – значит, это человек с железобетонной хваткой», – сказал Дылевский.

Он отметил, что у него есть уважение к Путину как к политику.

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией, так как ранее уже поздравлял с избранием на пост главы государства.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.