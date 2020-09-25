Роскосмос анонсировал новые полеты зарубежных космонавтов на «Союзах»

Новые полеты в космос зарубежных космонавтов на кораблях «Союз» обязательно будут, заявил Роскосмос.

В госкорпорации заявили, что «могут уверенно подтвердить» это, передает РИА «Новости».

Сообщается, что «переговоры ведутся не только со странами Ближнего Востока», поступает «много запросов из различных стран».

Роскосмос отметил, что «интерес к полетам на «Союзе» традиционно высок», причем запросы поступают как от государственных организаций, так и от частных лиц.

В госкорпорации подчеркнули, что «подготовка и запуск человека в космос все еще остается сложным, долгим и довольно дорогим мероприятием». В связи с этим не все переговоры, которые сейчас ведутся, «закончатся подписанием контрактов».

Напомним, американский Crew Dragon вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеным. Корабль стартовал с Земли в конце мая и был на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.

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