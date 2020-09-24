Российские IT-гиганты рассказали об участии в социальных проектах в период коронавируса

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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока – 2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
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Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией

Французская пресса вбросила искаженную информацию о разговоре Макрона и Путина Михаил Климентьев/ТАСС,
Laurie Dieffembacq/Global Look Press
В Кремле усомнились в достоверности «слива» разговора президентов России и Франции. Точнее, в Москве не могут поверить, что Елисейский дворец сознательно допустил утечку в прессу запись беседы Путина и Макрона. Как бы то ни было, очевидно, что франко-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Надо ли ожидать, что Париж, забыв заветы де Голля, заморозит отношения с Москвой? Подробности...
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Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило? Подробности...
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Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Новояз определяет за вас, о чем и как вы думаете

Андрей Перла, Политолог
Подобно старинным крестьянам, современный человек, хотя и окончивший школу, колледж, институт – знает очень мало слов. И поскольку у него в запасе мало слов, у него в кругозоре мало вещей и явлений, которые словами стоит называть. Подробности...
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Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Российские IT-гиганты рассказали об участии в социальных проектах в период коронавируса

    24 сентября 2020, 17:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Представители крупных IT-компаний – Mail.Ru Group, «Яндекс», Rambler & Co и других – рассказали о своем участии в социальных проектах в период вспышки коронавируса.

    Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в ходе встречи с представителями компаний в рамках проходящего в Москве 24-го Российского интернет-форума (РИФ-2020) 21 сентября напомнила, что Координационный совет при ОП РФ по социальной рекламе и социальным коммуникациям был создан три года назад для того, чтобы сделать более прозрачной процедуру размещения социальной рекламы, прежде всего на телевидении, говорится в сообщении на сайте конкурса «Реклама будущего».

    «Постепенно в повестку совета добавились и другие темы, в том числе противодействие недобросовестным сборам средств через социальную рекламу, этика в социальной рекламе. Долгое время в состав совета входили представители телевизионных компаний, радио, рекламных ассоциаций, благотворительных организаций и НКО, эксперты в социальной рекламе и т. д. Но с недавнего времени к нам присоединились и представители интернет-площадок, и сегодня на профильном интернет-форуме мы проводим заседание совета и обсуждаем важную тему, связанную со взрывом социальной рекламы, социальной ответственностью медиа, в частности интернет-площадок в период пандемии», – пояснила она.

    Тополева-Солдунова отметила, что по сравнению с прошлым годом процент социальной рекламы вырос, появилось огромное количество социальных проектов, связанных с пандемией, ответственным отношением граждан, призывами к такому ответственному поведению и т. д. Более того, этот тренд поддержали интернет-площадки, подчеркнула она.

    «Многие НКО переформатировали свою деятельность, переходили в интернет. Так, мы узнали о больничных клоунах, которые ходили к детям в больницы и с введением ограничений не бросили свою прекрасную историю, а продолжили ее через интернет. Об этом надо было рассказывать, и к этому тоже подключились интернет-площадки. Много всего было сделано совместно и в тесном взаимодействии. Хотелось бы об этом поговорить: что это за кейсы, как они родились, как состоялось это партнерство и что можно сделать, чтобы не потерять этот прекрасный социальный капитал, а приумножить его в дальнейшем», – поделилась Тополева-Солдунова.

    Многие представленные во время пандемии на интернет-площадках социальные проекты оказались востребованы у общества и государства, подтвердил вице-президент Mail.Ru Group Очир Манджиков. «Когда человек находится дома, у него не так много возможностей для социализации, общения с друзьями, сохранения привычного быта. Мы старались помочь своим пользователям и запускали различные онлайн-проекты, например провели музыкальный фестиваль VK Fest, трансляции которого посмотрели 280 млн пользователей не только из России, но и других стран», – сказал он.

    Александра Бабкина, директор по социальным проектам Mail.Ru Group, отметила, что активнее всего реагировали и участвовали в социальных проектах в период пандемии те компании, у которых уже была сильная социальная стратегия и им не надо было ничего изобретать. Среди интересных примеров интеграции социальных проектов и бизнеса – благотворительный проект «Добрые километры», который еще год назад запустило такси «Ситимобил» и «Добро Mail.ru»; благотворительные стримы по сбору средств на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и др.

    «Когда мы говорим о социальной рекламе, ее надо понимать шире, чем баннерную или видеорекламу. Круто, когда информация о каком-то благотворительном, социальном проекте аккумулируется внутри самого медиа, когда медиа пишет об этом не в качестве спецпроекта или трафика», – убеждена она.

    Социальная ответственность выражается не только в социальной рекламе, но и в помощи технологиями, инфраструктурой и т. д., поддержала коллег Дарья Золотухина, директор по маркетингу «Яндекс Go». За период пандемии на помощь людям компания направила свыше 1,5 млрд рублей, поделилась она. Это проект «Помощь рядом» – бесплатная перевозка врачей, пациентов, волонтеров и работников НКО на специально оборудованных автомобилях; помощь с доставкой продуктовых наборов; поддержка водителей и курьеров, малого и среднего бизнеса; информационная поддержка на главной странице «Яндекса» – поиск ответов на наиболее распространенные вопросы, связанные с коронавирусом; проведение образовательных проектов и другое.

    По словам исполнительного директора по медиа Rambler & Co Андрея Цыпера, большое внимание компания уделяла информационной поддержке пользователей, рассказывая о принципах безопасности в период пандемии, сбору средств для врачей, а также реализации проекта «Идеальный шторм», где представители малого и среднего бизнеса и селебрити рассказывали, как они пережили кризис.

    «Период самоизоляции – это период свободных ресурсов. У нас появилось больше трафика, уменьшилось число поездок, у журналистов появилось больше времени, т. е. больше возможностей, чтобы производить, в том числе социально значимую рекламу», – поясняет он.О важности просветительской деятельности по предотвращению рисков недобросовестных сборов денежных средств рассказала Кира Смирнова, исполнительный директор благотворительного собрания «Все вместе».

    «К сожалению, это сейчас никак не регулируется законодательно, нет никакой судебной практики. По сути, все, что мы можем сделать, – это рассказывать людям, как правильно находить благотворительные организации, просвещать людей. Тут, безусловно, роль СМИ, роль медиа огромная», – сказала она.

    Она также напомнила, что для предотвращения таких рисков представители рекламных агентств, НКО и медиахолдингов подписали Меморандум о взаимодействии, который дает конкретный инструментарий, как верифицировать НКО и проверить конкретный сбор, и предложила распространителям, производителям и рекламодателям социальной рекламы присоединиться к нему.

    Директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, креативный директор центра рекламных исследований GrandPrix Владимир Вайнер обратил внимание на вопрос эффекта социальной рекламы. По его мнению, добиться его можно только в тесном взаимодействии некоммерческих организаций, которые являются источником решения социальных проблем, и медиа, у которых есть соответствующий инструментарий для создания качественной социальной рекламы, которая будет иметь должное социальное воздействие.

    Тезис о важности такого взаимодействия поддержала Елена Мартьянова, директор по развитию и коммуникациям благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», которая считает, что рекламщики и пиарщики, которые, как правило, и принимают решение о поддержке тех или иных социальных проектов, не всегда могут оценить эффективность социального события, измеряемого не в количестве просмотров и охвате аудитории, а в тех социальных изменениях, которые происходят.

    За диалог между интернет-платформами и НКО выступил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

    «Мы отвечаем за то, чтобы пользователь в интернете находился в безопасности, и готовы взять на себя ответственность за продвижение инициатив в рамках координационного совета: рассказывать, что такое социальная реклама, как ею пользоваться, как можно помогать с помощью тех инициатив, которые есть у каждого пользователя, например перепост сообщений и т. д.», – заявил эксперт.

    «У всех главных игроков есть заинтересованность, а главное, перспективы для продолжения диалога», – подытожила Тополева-Солдунова.


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