В МИД Белоруссии ответили на сомнения Запада в легитимности Лукашенко

Сомнения ряда стран Запада в легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнение большей части международного сообщества, говорится в заявлении МИД Белоруссии относительно реакции стран на инаугурацию главы республики.

«Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества», – говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД республики подчеркнули, что Белоруссия будет оказывать поддержку украинскому народу, несмотря на заявления Киева. МИД Украины ранее осудил »тайную инаугурацию» Лукашенко. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что если белорусская власть не найдет возможности для диалога с народом, это обернется крахом для нее.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно «научиться учить» пока является главным результатом украино- европейского сотрудничества», – заявили в МИД Белоруссии.

Отмечается, что «при этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию».

«Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ», – добавили в министерстве.

«Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан. Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации. Мы – за диалог», – сказано в комментарии ведомства.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.