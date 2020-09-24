Представитель делегации Киева в группе по Донбассу извинился за слова о «повстанцах»

Первый замглавы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Витольд Фокин извинился за то, что назвал ополченцев в Донбассе повстанцами.

«Говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украино-российской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной... я опрометчиво употребил термин «повстанцы», – цитирует Фокина интернет-издание «Новое время».

Он напомнил, что это слово использовалось и бывшим президентом Украины Петром Порошенко в его речи в Цюрихском университете в январе 2015 года, «однако правильно было бы сказать «боевики».

«Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова», – сказал он, выразив сожаление, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс.

Фокин пообещал сделать все для того, чтобы на Украину вернулся мир, «чтобы не гибли военные, мирные граждане». По его словам, в этом он видит свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Вместе с тем хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановление суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово», – сказал он.

Ранее Фокин назвал ополченцев в Донбассе повстанцами и предложил создать в Донбассе временное международное правительство для обеспечения проведения выборов в регионе.

Напомним, ранее Фокин попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после того, как признал, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

Ранее в Киеве заявили, что Контактная группа согласилась с необходимостью продолжения соблюдения тишины, согласовав четыре дополнительных участка разведения сил в Донбассе.

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