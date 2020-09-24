Мать с ребенком сбили на пешеходном переходе в Ивановской области

В Ивановской области переходивших пешеходный переход мать и восьмилетнюю дочь сбил автомобиль, женщина скончалась на месте, сообщили в региональном УМВД.

«В 11.45 в Кинешме на улице Социалистической 18-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину с ребенком. Женщина скончалась на месте ДТП, ее восьмилетняя дочь госпитализирована», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На месте происшествия проводят работу полицейские, устанавливаются причины произошедшего.

По предварительной информации, молодой человек был трезв. На пешеходном переходе есть необходимая разметка и знаки.

Водитель получил права в июле 2020 года, после этого его девять раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, а также четыре раза за нарушение скоростного режима.

В понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев), ранее судимый за грабеж и 49 раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По данным с камер наружного наблюдения, Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Рэпера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.