В Общественной палате рассказали о преимуществах нового способа расчета МРОТ

«Такого рода предложения помогут решить важную задачу – уменьшить социальное неравенство в России», – сказал газете ВЗГЛЯД замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка, комментируя проект Минтруда по коррекции установления прожиточного минимума и МРОТ.

«Предложенная методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума – более совершенна в сравнении с ныне существующей. Если оставаться в рамках прежних подходов, то, как показывает практика последних лет, разброс доходов между богатыми и бедными только увеличивается», – отметил заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушка, председатель Координационного совета по национальным проектам и народосбержению, в 2013–2018 годах – министр по развитию Дальнего Востока.

Накануне министерство труда и соцзащиты представило на заседании правительства поправки в законодательство, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления. Минтруда предложило определять эту величину как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.

Напомним, в тот же день президент Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ.

«Предложения, подобные тому, что высказало министерство труда, помогут снизить дифференциацию доходов и решить важную задачу – уменьшить социальное неравенство в России», – отметил Галушка.

Проблема действующих методик определения МРОТ также заключается в том, что они устарели, ведь потребительская корзина не перерасчитывалась, начиная с 2013 года, указал собеседник. Кроме того, представляется не очень эффективной сама привязка МРОТ не к медианному (среднедушевому) доходу, а к «корзине» – точнее, к объемам потребления конкретных продуктов питания: мяса, молока, яиц и т.п. «Сейчас предложена более совершенная форма определения МРОТ – к доходам населения в среднем по России. Можно было бы только приветствовать такие изменения на законодательном уровне», – отметил Галушка.

Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить поэтапно в течение четырех лет. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 млрд рублей. Инициатива Минтруда уже получила одобрение правительства.