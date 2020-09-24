ЕС счел неоправданными ответные санкции России

Евросоюз считает ответные санкционные меры, объявленные Россией, неоправданными и отвергает их, заявил официальный представитель Евросоюза Питер Стано.

«Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности, в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны», – цитирует РИА «Новости» Стано.

Он пояснил, что санкции ЕС, принятые против России и российских граждан, «являются адресными и соответствуют международному праву».

«Внесение в списки ЕС происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств», – подчеркнул он.

Также Стано отметил, что санкции Евросоюза направлены «на изменение определенного поведения». Он призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.

Кроме того, представитель ЕС подчеркнул, что Россия не уведомила ЕС о причинах санкций и вошедших в список лицах.

«Мы, в целом, были уведомлены Россией о решении расширить список представителей стран-членов ЕС и институтов, которым запрещен въезд на ее территорию. Нам не сообщили, к кому конкретно и сколько граждан ЕС попадут под эти меры... Нам не сообщили, почему Российская Федерация приняла эти меры», – сказал он.

Стано добавил, что российские списки, в отличие от европейских санкционных списков, «не являются общедоступными».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва решила расширить список представителей Евросоюза, которым запрещено въезжать в страну.

До этого в Европарламенте предложили внести россиян в список санкций против представителей Белоруссии.