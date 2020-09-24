Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло

Число обломков от взорвавшегося в космосе в мае бака российского разгонного блока «Фрегат» увеличилось в четыре раза и достигло 275, следует из данных ВВС США.

По информации американских военных, бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков. «Роскосмос» подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам, передает РИА «Новости».

К данному моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 275 обломков бака «Фрегата». Они находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными – от 305 до 6113 километров.

Напомним, 10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.

Позже стало известно, что обломки взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат» разлетелись на тысячи километров.

Произошедшее объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.

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