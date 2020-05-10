Эксперт объяснил взрыв бака российского «Фрегата» в космосе

«Оставшиеся на орбите обломки опасны для других космических объектов в теории. А на практике там таких обломков тысячи», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев, комментируя сообщения о разрушении баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.

«Разрушение баков – типичная ситуация. Когда разгонный блок выполнил свою работу – он начинает просто крутиться на орбите. Но в его баках остаются газы и топливо. При этом на него постоянно светит солнце, он нагревается и происходит обычный тепловой взрыв», – рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По словам эксперта, у конструкторов есть желание избежать подобных взрывов. «Например, с помощью установки специальных клапанов, стравливающих топливо и опорожняющих баки. Но на более ранних моделях разгонных блоков установить такие клапаны не всегда удается», – пояснил собеседник.

«Оставшиеся на орбите обломки опасны для других космических объектов в теории. А на практике там таких обломков тысячи. Потому добавление еще 60-65 обломков ситуацию не меняют. К тому же, повторюсь, это не первый случай. Но космос большой: там есть место и для аппаратов, и для обломков. Столкновения или повреждения из-за них – очень редкая вещь», – заключил Моисеев.

Ранее в субботу 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США сообщила о разрушении топливного бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Всего они отследили 65 обломков.

Позже Роскосмос подтвердил разрушение сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите. В госкорпорации пояснили, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. В данный момент идет «детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности».

Разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в интервале времени 8.00-9.00 ДМВ в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

Универсальный разгонный блок «Фрегат» был разработан в 1990-х годах научно-производственным объединением имени Лавочкина. Помимо базового блока, включая его модернизированную версию «Фрегат-М», были также созданы модификации «Фрегат-СБ» и «Фрегат-МТ».

Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит и на межпланетные траектории.

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