Эксперты заявили о необходимости разработки правил для международного регулирования интернета

«Кибербезопасность - это вопрос глобальной безопасности. На международном уровне должна быть прописана ответственность за проведение кибератак. Этот вопрос можно решить на площадке ООН», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Сергей Гребенников. Так он прокомментировал слова Владимира Путина на Генассамблее ООН о том, что новые технологии нужно использовать во благо человечества.

«Президент в ООН говорил о кибербезопасности. На этом вопросе сосредоточились крупные державы. Также президент обратил внимание на то, что сегодня информационные технологии, если они попадают в руки неадекватно настроенных людей, становятся оружием. С этим нужно что-то делать. ООН могла бы стать очень хорошей площадкой для предотвращения подобных угроз со стороны террористических группировок и тех, кто будет использовать новые информационные технологии против граждан», – считает директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Эксперт добавил, что в своем обращении Владимир Путин предложил всему миру «начать действовать». «Интернет трансграничный, поэтому применение и внедрение законов, ограничений, стимулирование в отдельно взятых странах не приведет к появлению полноценного регулирования. На мой взгляд, должно быть международное регулирование интернета», – уверен собеседник.

По его словам, в мире давно существует международное регулирование воздушного пространства и «с интернетом должно быть так же». «В странах существуют свои ограничения, законодательные акты. Это связано с менталитетом, особенностями развития, с внутриполитической повесткой. При этом есть глобальные вещи, которые нужно регулировать. Этим должны заниматься не коммерческие компании, а государства», – говорит эксперт.

Гребенников подчеркнул, что в сфере развития информационных технологий Россия является новатором. «В нашем законодательстве прописано много законодательных мер для развития информационных технологий. Но с точки зрения международного сообщества, пока никто не приблизился к тому, чтобы начать регулировать интернет на глобальном уровне. Сегодня интернет – это не только домены и адресация, это в первую очередь контент, который необходимо регулировать на международном уровне», – подытожил Гребенников.

Во вторник президент России Владимир Путин во время своего видеовыступления на 75-й Генассамблее ООН затронул тему регулирования передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Во время пандемии коронавируса эти технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить дистанционное обучение, онлайн курсы для людей разных возрастов. ИИ помогал врачам точнее и быстрее ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения.

«Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски. В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьёзного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей – насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность», – сказал президент.

Путин призвал учиться использовать новые технологии во благо человечества и «найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения».

В свою очередь советник по международному сотрудничеству и координации Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект» Андрей Кулешов отмечает, что технология, не соответствующая этическим критериям, принятым в обществе, «вероятно столкнется с долгим и проблемным процессом внедрения, невзирая на любой позитивный потенциал». «С этой точки зрения, открытое и прозрачное соблюдение этических принципов всеми участниками производства и внедрения систем ИИ может здорово упростить процесс принятия технологий обществом», – сказал Кулешов газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, соблюдение вопросов этики, по сути, необходимо как условие рационального, взаимоприемлемого баланса между интересами корпораций, ученых, разработчиков, общества, человека и государства. «Этика, в ее утилитарном смысле, важна в областях, где специалист принимает решения, имеющие существенные последствия для других людей. Это обусловлено рядом соображений, которые в равной мере относятся к искуственному интеллекту», – подчеркнул собеседник.

Кулешов добавил, что для работы над этой проблемой ряд профессий – медицина, финансы, медиа – выработали кодексы профессиональной этики, которые разъясняют принципы и методы работы специалистов в неоднозначных ситуациях.

Что касается подходов при разработке технологий в сфере ИИ, то обязательно должен присутствовать принцип информированного согласия, и принцип предосторожности. «Фраза президента РФ в его прошлом обращении к ООН «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» вполне может быть принята как один из подходов к этичному развитию ИИ», – продолжил эксперт.

Среди основных подходов к обеспечению этичного использования ИИ Кулешов считает действия в интересах развития общества, соблюдение законов, интересов общества и граждан. При этом необходимо действовать ответственно и добросовестно, а также проявлять профессионализм и компетентность, укреплять доверие к технологиям и рынкам. «Каждый из подходов может раскрываться в целый ряд принципов применительно к предметной области использования ИИ. Те же принципы, в той или иной интерпретации, присутствуют в большинстве обсуждаемых концепций этичного использования ИИ», – подытожил Кулешов.