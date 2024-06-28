В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Нефть подорожала на ряде факторов
Мировые цены на нефть выросли на сочетании ряда факторов
Мировые цены на нефть в начали рост на фоне летнего автомобильного сезона и на усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.50 увеличивается на 0,57%, достигая 85,75 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,69%, до 82,3 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты следят за ценами динамикой спроса во время летнего автомобильного сезона.
«Спрос на авиатопливо летом может быть высоким, но в мире наблюдается дефицит бензина и газойля», – цитирует Bloomberg основателz Vanda Insights в Сингапуре Вандану Хари.
Также инвесторы обеспокоены геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Так, накануне ливанское шиитское движение заявило об атаке штурмовыми беспилотниками военно-морского объекта на севере Израиля.