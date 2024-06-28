России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.3 комментария
Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
Туск: ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с Россией
Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
По его словам, Польше удалось «пробить» проект общеевропейской системы ПВО, передает ТАСС.
Туск добавил, что Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.
Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.