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    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чего хотят те, кто прошел войну

    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией

    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

    10 комментариев
    28 июня 2024, 11:59 • Новости дня

    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проекты «железного купола» ПВО и линии обороны на границе с Россией

    Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО на границе с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой, заявил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

    По его словам, Польше удалось «пробить» проект общеевропейской системы ПВО, передает ТАСС.

    Туск добавил, что Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС вывести проект балтийской линии обороны на границах с Россией на уровень сообщества.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

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    26 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия

    Общее заявление ЕС с осуждением ответных мер России по поводу СМИ заблокировала Венгрия

    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственной страной ЕС, которая заблокировала совместное заявление всех стран сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, стала Венгрия, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники.

    Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, против выступила одна страна из 27.

    Как говорится в сообщении издания, источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории,

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    27 июня 2024, 10:17 • Новости дня
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит реализовывать идею о постройке линии обороны Евросоюза от мнимых угроз «шипами внутрь», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данные страны смогут «защитить себя» от мнимых угроз со стороны Москвы, только строить линию обороны нужно «шипами внутрь».

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    27 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины

    Боррель: Соглашение по безопасности ЕС с Украиной предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь

    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что это мероприятие особенно важно из-за подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По его словам, документ охватывает военную, финансовую и дипломатическую помощь.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет, предусматривающее помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

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    27 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина на полях саммита ЕС в Брюсселе подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

    Со стороны Украины подпись в документе поставил президент страны Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Брюссель, передает ТАСС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах.

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    28 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет

    Фон дер Ляйен утвердили в должности председателя Еврокомиссии
    @ Zhao Dingzhe/ XinHua/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита в Брюсселе.

    Кроме того, руководителем Евросовета утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту, а главой дипломатии Евросоюза – премьера Эстонии Каю Каллас, передает ТАСС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна не поддержала кандидатуры Кошты и Каллас. Она выступила против «пакетного назначения», поскольку «уважает мнение, высказанное европейцами на выборах».

    Накануне стало известно, что страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК.


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    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    28 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Боррель: Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лишь пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, сообщает глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились.

    В заявлении Борреля говорится, что к решению Совета ЕС присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, передает ТАСС.

    К этому решению, по его словам, также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

    Хотя страны-кандидаты обязаны по условиям вступления в ЕС согласовываться с внешнеполитической позицией Брюсселя, их мнение не учитывается при принятии решений.

    Коментарии (5)
    28 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    Страны ЕС не смогли договориться о кредите Украине в 50 млрд долларов
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите ЕС не удалось договориться о кредите Украине от G7 на сумму 50 млрд долларов с использованием доходов от замороженных российских активов, сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель

    Мишель заявил о продолжении обсуждения данного вопроса. Он напомнил, что в «G7 пообещали выделить Украине еще 50 млрд долларов». Мишель выразил уверенность, что «важные решения», которые позволят выделить «этот пакет помощи Украине» будут согласованы «в ближайшие недели». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает предоставить Украине первые деньги по этому кредиту «до конца года», передает ТАСС.

    При этом фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине префинансирование в размере 1,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    25 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    Страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главы стран Европейского союза приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии, сообщило агентство DPA.

    Агентство узнало о соответствующей договоренности во вторник из переговорных кругов, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК, назвав прошедшие пять лет самыми худшими в истории ЕС.

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    26 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    Российский бизнесмен добился отмены санкций ЕС

    Предприниматель Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил в полном объеме иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины об отмене санкций Евросоюза, введенных против них в 2022 году.

    Согласно постановлению суда, решение, принятое в 2022 году, о внесении Пумпянских в черный список должно быть отменено, как и решение от 2023 года о продлении запретительных мер в отношении супругов. Кроме того, Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон, передает ТАСС сообщение пресс-службы инстанции.

    В ноябре суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра из черного списка Евросоюза.

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    28 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    ЕС заявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в союз
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором констатировали фактическую приостановку процесса вступления Грузии в ЕС. Причиной стало принятие в республике закона об иноагентах и отступление от рекомендаций Еврокомиссии в этом вопросе.

    ЕС в этом заявлении призывает Грузию «развернуть текущий курс действий», который «ставит под угрозу» курс Тбилиси в Евросоюз и «де-факто ведет к остановке процесса вступления», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    О том, что европейская интеграция Грузии заморожена из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», ранее сообщал постпред ЕС в Грузии Павел Херчински.

    Более того, страны ЕС обсуждали, какие ограничения в этой связи следует ввести в отношении руководства Грузии, и рассматривали возможность заморозки финансирования ряда проектов.

    Коментарии (5)
    26 июня 2024, 18:31 • Новости дня
    Названа дата подписания соглашения по безопасности Украины с ЕС

    Украина и ЕС 27 июня подпишут соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Евросоюзом (ЕС) будет подписано в четверг, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав государств и правительств стран сообщества.

    Документ будет подписан на полях саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня, сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет.

    Коментарии (0)
    27 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    ЕК заявила о несоответствии критериям кандидатов на вступление в еврозону

    Еврокомиссия заявила о несоответствии кандидатов на вступление в еврозону необходимым критериям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ни одна страна Евросоюза из числа кандидатов на вступление в еврозону не соответствует полностью всем необходимым критериям, говорится в отчете Еврокомиссии (ЕК).

    Шесть стран – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия и Швеция – были оценены на соответствие маастрихтским критериям. Необходимыми критериями для вступления в еврозону являются показатели устойчивости финансовой системы, уровень цен и стабильный курс валюты, передает ТАСС.

    Несмотря на прогресс, достигнутый по ряду показателей, ни одна страна сегодня не отвечает всем критериям для присоединения к еврозоне.

    На основе отчетов ЕК, которые делаются раз в два года либо по специальному запросу страны, Совет ЕС принимает решение о возможности перехода государства на единую европейскую валюту.

    Сейчас евро является официальной валютой в 20 странах.

    Напомним, последней на сегодняшний день страной, присоединившейся к еврозоне, стала Хорватия – 1 января 2023 года.

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    28 июня 2024, 02:46 • Новости дня
    ЕС собрался разработать новый режим санкций против России

    Страны ЕС договорились о разработке нового режима санкций в связи с «подрывной деятельностью» России

    Tекст: Максим Попов

    Страны Евросоюза приняли решение о разработке нового режима санкций в отношении России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза подрывную деятельность, говорится в итоговом документе саммита стран ЕС в Брюсселе.

    В частности, главы стран Европейского союза осудили все виды гибридных действий, предпринимаемых третьими странами с целью оказать влияние на ЕС. К таким действиям относятся запугивание, саботаж, подрывная деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, распространение дезинформации и кибератаки, а также использование мигрантов в качестве инструмента давления, передает ТАСС.

    Саммит утверждает, что Россия, по мнению участников, «активизировала свои операции» в странах ЕС, и в ответ на это ЕС поручил Совету ЕС разработать новый санкционный режим. Кроме того, участники саммита договорились усилить сотрудничество с партнерами для борьбы с пророссийскими взглядами в СМИ и дезинформацией.

    До этого, главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет.



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