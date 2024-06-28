Роспотребнадзор потребовал приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказала представитель Роспотребнадзора в ходе заседания Люблинского суда Москвы, где идет процесс о приостановке деятельности сервиса, ведомство требует приостановить деятельность компании на срок 90 суток на основании в том числе того, что санитарно-эпидемиологическое исследование в отношении компании продолжается, передает ТАСС.

Ранее представитель Роспотребнадзора сообщил, что не менее 188 человек отравились готовой едой из сервиса доставки «Кухня на районе».

Напомним, суд отправил гендиректора «Кухни на районе» под домашний арест после того, как клиенты сервиса были госпитализированы с заражением ботулизмом.