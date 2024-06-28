Президента Грузии назвали «куклой» радикальной оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В прямом эфире телекомпании «Имеди» он назвал президента «куклой» саакашвилевского «Единого национального движения».

При этом, по его словам, сама эта крупнейшая оппозиционная партия стала «куклой» «иностранных политических групп».

Шалва Папуашвили заявил о «регулярных нарушениях Конституции» со стороны президента.

Также он сказал, что иностранные доноры, такие как Национально-демократический институт США, финансирующие оппозицию перед выборами в парламент 26 октября, нарушают этим грузинские законы.

«О каких стандартах и этике можно говорить, если этот институт намеревается наблюдать за выборами, а сейчас финансирует предвыборные встречи в регионах оппозиции», –отметил он.

Шалва Папуашвили также сказал, что если бы в феврале 2022 года во власти в Грузии была бы оппозиция, то она «отправила бы бойцов на Украину» и «ввела бы санкции против России».

«Наша страна сегодня была разрушенной как физически, так и экономически», – сказал Шалва Папуашвили, отметив, что «некоторые европейские политики» призывали Грузию сделать это – отправить военных и ввести санкции.