Минюст Белоруссии оценил законность инаугурации Лукашенко

Инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко законна, трансляция на телевидении не является требованием для ее проведения, также нет требования о приглашении иностранных дипломатов, сообщили в минюсте Белоруссии.

«Инаугурация президента республики Белоруссия была проведена в полном соответствии с Конституцией республики Белоруссия и иным законодательством республики», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Там напомнили, что президент вступает в должность после принесения присяги, церемония проходит в торжественной обстановке в присутствии депутатов нижней и верхней палат белорусского парламента, судей Конституционного и Верховного судов страны не позднее двух месяцев после выборов.

«Процедура инаугурации президента республики Белоруссия 23 сентября была проведена в точном соответствии с требованиями Конституции республики Белоруссия. На инаугурации во Дворце Независимости присутствовали депутаты палаты представителей и члены Совета республики, судьи Конституционного, Верховного судов, высшие должностные лица, члены совета министров республики Белоруссия, другие должностные лица, представители общественности. Процедура проходила в торжественной обстановке. Сроки проведения инаугурации президента республики Белоруссия полностью соответствуют основному закону», – заключили в минюсте.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии.