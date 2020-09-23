На военной базе у Триполи загорелся корабль со взрывчаткой

На военно-морской базе у Триполи произошел пожар, огонь распространился по кораблю, сообщают СМИ.

Пожар начался на базе Абу-Ситта, распложенной у столицы Ливии Триполи, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Пожар охватил корабль, на котором хранятся взрывчатые вещества. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее в Ливане на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдался за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину города.

До этого в том же порту произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.