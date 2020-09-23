Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднялся на 1,69% и достиг 2933,33 пункта, а индекс РТС – на 1,78%, до 1214,29 пункта, передает ТАСС.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2929,93 пункта (+1,57%). Индекс РТС торговался на уровне 1209,33 пункта (+1,36%).